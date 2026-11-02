سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در پویش مطالعاتی خط امین ۲ موفق به کسب رتبه دوم کشوری در بخش عمومی و رتبه نخست کشور در بخش دانش‌آموزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ زریر فرضی‌زاده، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان، با اعلام این خبر گفت: پویش مطالعاتی خط امین ۲ با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی از یک سال گذشته در سطح استان آغاز شد.

وی افزود: در این پویش، هفت عنوان از کتاب‌های تقریظ‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب، با محوریت معاونت فرهنگی سپاه فتح و بسیج دانش‌آموزی، در میان گروه‌های هدف ترویج و مطالعه شد.

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به استقبال گسترده از این طرح بیان کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر در استان در این پویش مطالعاتی شرکت کردند که از این تعداد، ۱۷ هزار نفر دانش‌آموز بودند و سایر شرکت‌کنندگان را عموم مردم تشکیل دادند.

وی با اشاره به نتایج این پویش در سطح کشور گفت: سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در بخش عمومی رتبه دوم و در بخش دانش‌آموزی رتبه نخست کشور را کسب کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح همچنین از تجلیل ۴۵ نفر از عوامل و دست‌اندرکاران اجرای این پویش خبر داد و افزود: این مراسم به‌صورت تصویری و هم‌زمان در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شد.