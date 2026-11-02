به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل وقت فردا همچنان استان تحت تاثیر موج بارشی قرار دارد که، سبب ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و تندباد لحظه‌ای در برخی از مناطق (بویژه مناطق شمالی و شرقی و جنوبی) و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (بویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی) خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اواسط روز چهارشنبه کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظارنیست. شمال خلیج فارس تا اواخر روز سه شنبه در برخی از ساعات مواج و طی امروز همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود. سامانه بارشی فعال و فراگیر از اوایل روز پنج شنبه استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۶.۱ و دهدز با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۳۴ و ۲۰.۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است.