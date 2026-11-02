هکر‌ها با نفوذ به سامانه‌های هشدار اضطراری اوکراین و روسیه، پیام‌های جعلی درباره تشعشعات خطرناک، حملات شیمیایی و حمله اتمی برای شهروندان این دو کشور ارسال کردند.

حملات سایبری به سامانه‌های هشدار اضطراری اوکراین و روسیه

حملات سایبری به سامانه‌های هشدار اضطراری اوکراین و روسیه

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فاکس نیوز، سامانه‌های هشدار اضطراری اوکراین و روسیه هدف حملات سایبری قرار گرفتند و پیام‌های نادرستی درباره تهدید‌های امنیتی برای شهروندان ارسال کردند.

مقامات اوکراینی اعلام کردند: هشدار‌های جعلی درباره تشعشعات رادیواکتیو و حملات شیمیایی، کاربران چندین منطقه از جمله کی‌یف را هدف قرار داده است. نیروی هوایی اوکراین نیز تأکید کرد ؛ خطر واقعی تشعشعات وجود ندارد و از شهروندان خواست به پیام‌های جعلی توجه نکنند.

در روسیه نیز وزارت وضعیت‌های اضطراری از حمله سایبری به اپلیکیشن هشدار خود خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد ، مهاجمان اطلاعات نادرستی را از طریق این برنامه منتشر کرده‌اند، اما سامانه اصلی هشدار عمومی کشور همچنان فعال است.