مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان میبد با حضور بیش از ۳۳۰ ورزشکار زن و مرد و ۲۲ تیم، در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان میبد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، طی دو روز و با حضور بیش از ۳۳۰ تکواندوکار در بخش‌های بانوان و آقایان برگزار شد.

مهدی فاضلی رئیس هیئت تکواندو شهرستان میبد، با اعلام این خبر گفت: در این رقابت‌ها حدود ۲۰۰ ورزشکار در بخش بانوان و ۱۳۰ ورزشکار در بخش آقایان حضور داشتند و ۲۲ تیم نیز در بخش مسابقات تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: این مسابقات در دو سطح حرفه‌ای و مبتدی و در رده‌های سنی مختلف برگزار شد و داوران دعوت‌شده از استان، قضاوت رقابت‌ها را بر عهده داشتند.

رئیس هیئت تکواندو شهرستان میبد، شناسایی استعداد‌های برتر و انتخاب نفرات مستعد برای حضور در ترکیب تیم‌های شهرستان را از مهم‌ترین اهداف این مسابقات برشمرد و اظهار داشت: آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور قدرتمند در رقابت‌های سال آینده نیز از دیگر اهداف برگزاری این رویداد بود.

فاضلی با اشاره به استقبال روزافزون از رشته تکواندو در شهرستان میبد گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ ورزشکار این رشته دارای بیمه ورزشی هستند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان سال به یک‌هزار نفر افزایش یابد.

وی همچنین فعالیت ۱۰ باشگاه تکواندو در شهرستان را از ظرفیت‌های مهم توسعه این رشته دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، گسترش فعالیت باشگاه‌ها و شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید تأکید کرد.