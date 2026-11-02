رحیم دبیری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد روز دوشنبه با حضور جمعی از مدیران استانی، اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان در مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده محسن مرادی، رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، رحیم دبیری به طور رسمی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

این انتصاب به دنبال حکم بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر بهره‌وری، تقویت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، و نیز حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب، از مهم‌ترین محور‌های تأکید شده در حکم سرپرست جدید است.

پیش از برگزاری این مراسم رسمی، نشست هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام سیدمهدی حسین‌مطلق، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان، با تجلیل از روحیه خدمت جهادگونه مرادی، بر رسالت الگوسازی نهاد‌های نخبگانی برای جامعه تأکید کرد.

رحیم دبیری نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از زحمات رئیس پیشین، بر عزم مجموعه دانشگاهی استان برای رفع چالش‌ها، ارتقای جایگاه علمی و توسعه متوازن واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی تأکید کرد.