استاندار خوزستان گفت: در دوران جنگ رمضان، ۸۰۰ هزار تن گندم از استان به سایر استان‌ها ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده امروز دوشنبه ۱۱ آبان در جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان با حضور وبیناری استانداران اظهار کرد: در طول دوران جنگ در تماس با استانداران، به بیست استان گندم صادر کردیم و در مجموع ۸۰۰ هزار تن گندم به سایر استان‌ها ارسال شد و بحمدالله این نیاز برطرف گردید.

او ادامه داد: ذخیره گندم در خوزستان تا پایان امسال و ابتدای فصل برداشت آینده وجود خواهد داشت و از این جهت مشکل خاصی نداریم.

موالی زاده با اشاره به رتبه برتر استان در تولید محصولات اساسی اظهار داشت: خوزستان در گندم، دانه‌های روغنی، شکر، چغندر و ذرت در رده اول کشور است و قیمت ۵۰ قلم کالا به صورت هفتگی مشخص و اعلام عمومی می‌شود و بازارچه‌هایی نیز برای ایجاد تعادل در بازار با همکاری شهرداری ایجاد شده است.

او با اعلام تولید مازاد برنج تصریح کرد: ۲۲۰ هزار تن برنج به سایر استان‌ها صادر خواهد شد که معادل حدود سه کشتی بزرگ با ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تن است و هم‌اکنون این حجم برنج برای ورود به بازار کشور آماده است.

استاندار خوزستان با اشاره به تولید شکر در استان خاطرنشان کرد: مصرف سرانه شکر برای هر نفر ۲۵ کیلوگرم است و ما هم‌اکنون شکر مورد نیاز ۳۵ میلیون نفر را در کشور تأمین می‌کنیم؛ هم شکر نیشکری و هم شکر چغندری و از این جهت مشکلی نداریم.

او با اشاره به وضعیت واردات از بندر امام خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شش کشتی در اسکله و پنج کشتی در لنگرگاه داریم و حجم واردات گرچه کاهش یافته، اما کماکان جاری است و این مسیر ادامه دارد.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه بازارچه مرزی مشترک با عراق گفت: تفاهم‌نامه را با طرف عراقی امضا کرده‌ایم و با وزیر مربوطه نیز صحبت شده است؛ قرار بر این است که این تفاهم‌نامه به سازمان توسعه تجارت برود و از آنجا به هیئت محترم دولت برسد تا مصوب شود و این ظرفیتی است که می‌تواند به استان کمک کند.