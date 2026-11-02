به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: روز ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز «مبارزه با استکبار» نام‌گذاری شده و یادآور سه واقعه مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران شامل تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تجاوزات آشکار آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی پلید به میهن اسلامی و شهادت قائد امت، امام سید علی خامنه‌ای و لزوم بیعت استوار با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تصریح کرد: با توجه به این وقایع و توطئه‌های مستمر دشمنان، حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همه مردم ولایت‌مدار استان بوشهر اعم از جوانان، نوجوانان، سالمندان، پیشکسوتان و تمامی اقشار مختلف شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان و مردان غیور با حضور در این همایش بزرگ، ضمن محکوم کردن قاطعانه جنایات آمریکا، اسرائیل و هم‌پیمانانشان، با آرمان‌های امام و رهبری تجدید بیعت کرده و حمایت قاطع خود را از رزمندگان اسلام اعلام خواهند کرد.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این مراسم باشکوه در مرکز استان، افزود: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر بوشهر روز سه‌شنبه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان قدس آغاز می‌شود و پس از طی مسیر تا میدان شهید رئیسعلی دلواری در کنار ساحل بوشهر وآب‌های نیلگون خلیج فارس ادامه دارد و سخنران ویژه این مراسم نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به گستردگی برگزاری این مراسم در سراسر استان، تصریح کرد: در همین راستا، راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۱ شهر و بیش از ۳۰۰ روستای استان بوشهر برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: مردم همیشه در صحنه استان بار دیگر با حضور پرشور در این مراسم، ضمن به نمایش گذاشتن اقتدار و صلابت ایران اسلامی، جنایات استکبار جهانی را به شدت محکوم خواهند کرد؛ بنابراین از عموم مردم بصیر و انقلابی بوشهر دعوت می‌شود تا با حضور حماسی خود، پیامی روشن به دشمنان این مرز و بوم بدهند.