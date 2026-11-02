در عملیات مشترک اورژانس هوایی یک بیمار ۶۲ ساله بدحال، از بیمارستان فارابی بستک به شیراز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این بیمار با سابقه تومور مغزی و درگیری ریوی به علت شرایط بحرانی تنفسی و لوله‌گذاری داخل نای (انتوباسیون) در بیمارستان فارابی تحت مراقبت‌های درمانی قرار داشت.

یاسر خوانچه مهر افزود: پس از هماهنگی‌های لازم بیمار با اورژانس هوایی بستک به فرودگاه لارستان و سپس با بالگرد اورژانس فارس به مرکز درمانی تصویر برداری (MRI) بیمارستان مرکزی شیراز منتقل شد.

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