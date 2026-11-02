مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور: روحانیون و طلاب بسیجی در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی، همواره نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، تبیین حقایق و هدایت جامعه بر عهده داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج طلاب در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شناخت درست از جایگاه و رسالت حوزه‌های علمیه گفت: حضور علما و طلاب در مساجد، حسینیه‌ها و مراسم مذهبی و تبیین اهداف نهضت اسلامی برای مردم، از عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ بود.

حجت‌الاسلام اینانلوفر افزود: امروز نیز طلاب و روحانیون باید با شناخت دقیق از شرایط جامعه، به رسالت خود در عرصه جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی و تقویت وحدت و انسجام ملی عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به تحولات و تنش‌های منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقتدار ملی و ایستادگی مردم را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور با بیان اینکه اتحاد و انسجام ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار و بازدارندگی کشور دارد، گفت: دوقطبی‌سازی، اختلاف‌افکنی و جریان‌سازی‌های کاذب می‌تواند به این سرمایه ارزشمند آسیب وارد کند.

حجت‌الاسلام اینانلوفر با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح از حوادث و تحولات کشور افزود: همان‌گونه که روحانیت در سال ۱۳۴۲ با درک صحیح از شرایط زمان، مسئولیت خود را در قبال جامعه انجام داد، امروز نیز باید در کنار مردم و با تبیین واقعیت‌ها، برای حفظ وحدت، تقویت امید و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی تلاش کند.

در این مراسم از زحمات حجت الاسلام لعل بدخشان مسئول قبلی بسیج طلاب در استان قدردانی و حجت‌الاسلام نظری فرد به عنوان مسئول جدید بسیج طلاب در خراسان جنوبی معرفی شد.