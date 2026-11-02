به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: کاروان سلامت با مشارکت بنیاد برکت، جمعیت هلال‌احمر و شبکه بهداشت و درمان، خدمات پزشکی رایگان را به ۵۴۲ نفر از اهالی روستای چمنی از توابع بخش درودزن این شهرستان ارائه دادند.

محمد‌رفیعی افزود: این برنامه با هدف ارائه خدمات بهداشتی و تسهیل دسترسی اهالی مناطق روستایی به خدمات سلامت اجرا شد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.