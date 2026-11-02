استان فارس با ثبت دستاورد‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف ورزشی، از نشان تاریخی در المپیک جوانان گرفته تا قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک و دعوت از بازیکنان برای اردوی تیم ملی، روز پرهیجانی را در ورزش ایران پشت سر می گذارد.

استان فارس با ثبت دستاورد‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف ورزشی، از نشان تاریخی در المپیک جوانان گرفته تا قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک و دعوت از بازیکنان برای اردوی تیم ملی، روز پرهیجانی را در ورزش ایران پشت سر می گذارد.

نشان تاریخی در المپیک جوانان داکار

در نخستین موفقیت بین‌المللی اخیر، پارسا شهشهانی، شناگر شیرازی، موفق شد با ثبت زمان ۲:۰۲.۷۴ در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، نشان نقره المپیک جوانان داکار را از آن خود کند.

وی با این عملکرد، علاوه بر کسب نخستین نشان تاریخ شنای ایران در این رقابت‌ها، رکورد ملی جوانان را نیز برای دومین بار در این مسابقات جابه‌جا کرد.

قهرمانی تیم بانوان شیراز در ژیمناستیک هنری

در عرصه داخلی، تیم بانوان شیراز در مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری استان فارس، با حضور ۴۳ ورزشکار از پنج شهرستان، عنوان قهرمانی را کسب کرد. این مسابقات که در خانه ژیمناستیک آباده برگزار شد، شاهد رقابت‌های سطح بالا در چهار وسیله مختلف بود و تیم‌های آباده و ارسنجان نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

دعوت از الینا ابراهیمی برای اردوی تیم ملی

در بخش تنیس روی میز نیز، الینا ابراهیمی، پینگ‌پنگ‌باز موفق شیرازی، برای آماده‌سازی جهت حضور در رقابت‌های جام شانگهای روسیه، به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد. این اردو از ۱۶ تا ۲۳ آبان‌ماه در فدراسیون تنیس روی میز برگزار می‌شود.

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وحید گل‌خندان، تیرانداز ملی پوشی استان فارسی، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تپانچه، همراه با تیم ملی ایران به دوحه قطر اعزام شد و از فردا برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ با حریفان رقابت می‌کند

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رقابت‌های آزاد دارت استان فارس پس از برگزاری ۱۶ مرحله و ثبت ۴۳۲ نوبت حضور ورزشکاران، با معرفی برترین‌های رنکینگ آقایان و بانوان در شیراز به پایان رسید.

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تیم بانوان هیأت ووشو استان فارس در پایان هفته نخست دور رفت لیگ ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور، با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها قرار گرفت.

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در رقابت‌های قهرمانی کشور به میزبانی یزد تیم بانوان نجات‌غریق استان فارس، با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

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