مردم مازندران در دویست و چهل و ششمین شب، با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، نشان دادند همین حضور، خود دفاع از وطن و نمایش وحدت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم مازندران در دویست و چهل و ششمین شب، با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، نشان دادند همین حضور، خودِ دفاع از وطن و نمایش وحدت ملی است.

مازندرانی‌ها دیشب با حضور در میدان بیعت، بار دیگر بر وحدت ملت و حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح تأکید کردند. این تجمع، پیامی روشن از پایبندی به مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات بود.