عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال گفت: کاهش مصرف در بخش خانگی به تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و کاهش استفاده از سوخت مایع کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید گاز کشور و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد سال گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در ظرفیت تولید و ناترازی موجود، مدیریت مصرف گاز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم زمستان را با کم‌ترین محدودیت در تأمین انرژی پشت‌سر بگذاریم.

وی افزود: بازگشت بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته پالایشگاه‌های گاز به چرخه تولید، اقدامی ارزشمند است، اما همچنان بخشی از ظرفیت تولید کشور با محدودیت روبروست، ازاین‌رو باید در کنار تلاش برای افزایش تولید، مصرف نیز به‌صورت جدی مدیریت شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی داشته باشد. تنظیم دمای منازل در محدوده استاندارد، استفاده از تجهیزات گرمایشی پربازده، عایق‌کاری ساختمان‌ها و جلوگیری از هدررفت انرژی اقدام‌هایی ساده، اما اثرگذار هستند.

سنگدوینی با اشاره به اهمیت پویش‌های مدیریت مصرف گاز بیان کرد: پویش‌هایی مانند ۲۰ می‌توانند با افزایش آگاهی عمومی، مردم را به مشارکت در مدیریت مصرف ترغیب کنند. کاهش حتی یک درجه دمای محیط منازل در روز‌های سرد، در مقیاس ملی صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه دارد و می‌تواند به پایداری شبکه گاز کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: توسعه زیرساخت‌های گازرسانی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله ناترازی را برطرف کند. در کنار توسعه شبکه و افزایش ظرفیت تولید باید بازده تجهیزات گرمایشی، استاندارد ساختمان‌ها و بهره‌وری مصرف انرژی ارتقا یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عبور مطمئن از روز‌های سرد سال نیازمند همکاری دولت، مجلس، صنایع و مردم است. اگر مدیریت مصرف به فرهنگی عمومی بدل شود، می‌توان ضمن حفظ پایداری شبکه گاز، سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع را نیز با اطمینان بیشتری تأمین کرد.