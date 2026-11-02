مردم سمنان در دویست و چهل و ششمین اجتماع شب های اقتدار با لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند : پاسخ به هر تجاوزی کوبنده و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم در این اجتماع پر شور که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز دفاع مقدس دوم و سوم همراه بود تاکید کردند اگر دشمنان دست از پا خطا کردند با لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ، پاسخی پر حجم ، قاطع و کوبنده و بدون محدودیت جغرافیایی در انتظار آنها خواهد بود.