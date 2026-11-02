به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی احمدی در همایش تخصصی ابعاد حقوقی جنگ رمضان، با اشاره به شناسایی بیش از ۸۵۰ مورد مرتبط با حقوق جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد:اکنون بیش از ۳۰۰ دعوا در محاکم بین‌المللی داریم که از جمله آنها دعاوی تجاری مرتبط با حاکمیت و نهاد‌های حاکمیتی است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸۵۰ مورد مرتبط با حقوق جنگ و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان شناسایی شده که عمدتاً نیازمند رسیدگی در عرصه بین‌المللی است.

وی مستندسازی، تحقیقات محلی و ارزیابی خسارت را از الزامات پیگیری این پرونده‌ها دانست و با اشاره به ضعف پشتیبانی داخلی از دعاوی بین‌المللی، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت وکلای ایرانی و مؤسسات حقوقی کشور تأکید کرد و گفت: بخش عمده وکالت پرونده‌های ما در خارج از کشور بر عهده وکلای خارجی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا وکلا و داوران داخلی سهم قابل توجهی از این پرونده‌ها را بر عهده بگیرند.

معاون حقوقی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه‌ها و لزوم انتشار مقالات تخصصی درباره این جنایات در نشریات بین‌المللی، گفت: کمبود تولید ادبیات حقوقی و مقالات تخصصی درباره جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر کاستی‌ها است.