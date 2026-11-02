به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر رستم گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور پناه گیری و خروج اضطراری در مدارس این شهرستان با هدف آمادگی در برابر شرایط بحرانی، کاهش تلفات انسانی و تسریع در واکنش‌های امدادی برگزار شد.

میثم داودی افزود: در این مانور مباحث عملی چادر زنی، کمک‌های اولیه، پناه‌گیری و خروج اضطراری به دانش آموزان و کادر مدرسه آموزش داده شد تا در هنگام وقوع حوادث واقعی، آرامش و مهارت لازم برای خروج ایمن و نجات جان دانش آموزان داشته باشند.