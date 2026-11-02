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فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۲۰ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۴۰ خشاب در مرزهای شهرستان مریوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده مرزبانی کردستان اظهار کرد: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله سلاح به داخل کشور مطلع شدند و پس از تعقیب و مراقبت، محل ورود آنان را شناسایی کردند.
وی افزود: در جریان عملیات و درگیری مسلحانه، قاچاقچیان با فشار نیروهای مرزبانی از محل متواری شدند و مأموران موفق به کشف ۲۰ قبضه کلاشینکف تاشو و ۴۰ خشاب شدند.
فرمانده مرزبانی کردستان با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: تأمین امنیت نوار مرزی و مقابله با قاچاق سلاح از اولویتهای مرزبانی استان است.