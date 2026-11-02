به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده مرزبانی کردستان اظهار کرد: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله سلاح به داخل کشور مطلع شدند و پس از تعقیب و مراقبت، محل ورود آنان را شناسایی کردند.

وی افزود: در جریان عملیات و درگیری مسلحانه، قاچاقچیان با فشار نیرو‌های مرزبانی از محل متواری شدند و مأموران موفق به کشف ۲۰ قبضه کلاشینکف تاشو و ۴۰ خشاب شدند.

فرمانده مرزبانی کردستان با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: تأمین امنیت نوار مرزی و مقابله با قاچاق سلاح از اولویت‌های مرزبانی استان است.