

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، متن پیام فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه‌الله (عج) در خصوص درگذشت جهادگر مردمی اهل خراسان جنوبی سید حمزه قاسمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

وصول خبر درگذشت زنده‌یاد سید حمزه قاسمی، از چهره‌های مؤثر و ارزشمند عرصه فعالیت‌های اجتماعی و مردمی در خراسان جنوبی، موجب تأسف و تأثر شد.

مرحوم قاسمی درسال‌ها فعالیت صادقانه و مسئولانه، نقش مؤثری در تقویت جریان‌های مردمی، توسعه مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از فعالان این عرصه ایفا کرد.

بی‌تردید، خدمات ارزشمند و تلاش‌های مستمر آن مرحوم در جهاد فی سبیل لله و مسیر انسجام و توانمندسازی نیرو‌های مردمی، به‌عنوان بخشی از میراث اجتماعی ایشان ماندگار خواهد بود و ذخیره‌ای برای سرای باقی‌ست.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده و سایر فعالان اجتماعی کشور به ویژه در خراسان جنوبی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی همراه با اجر جزیل را مسئلت دارم.

سید حمزه قاسمی از جهادگران مردمی و فعال اجتماعی خراسان جنوبی متولد سال 61 از بیرجند در حوزه توانمند سازی، آموزش و اشتغالزایی در مناطق محروم فعالیت داشته است.

وی شب گذشته پس از گذراندن یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.