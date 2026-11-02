پیام تسلیت فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهالله (عج) در خصوص درگذشت جهادگر مردمی خراسان جنوبی
سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهالله (عج) در پیامی درگذشت جهادگر مردمی اهل خراسان جنوبی سید حمزه قاسمی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، متن پیام فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهالله (عج) در خصوص درگذشت جهادگر مردمی اهل خراسان جنوبی سید حمزه قاسمی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
وصول خبر درگذشت زندهیاد سید حمزه قاسمی، از چهرههای مؤثر و ارزشمند عرصه فعالیتهای اجتماعی و مردمی در خراسان جنوبی، موجب تأسف و تأثر شد.
مرحوم قاسمی درسالها فعالیت صادقانه و مسئولانه، نقش مؤثری در تقویت جریانهای مردمی، توسعه مشارکتهای اجتماعی و حمایت از فعالان این عرصه ایفا کرد.
بیتردید، خدمات ارزشمند و تلاشهای مستمر آن مرحوم در جهاد فی سبیل لله و مسیر انسجام و توانمندسازی نیروهای مردمی، بهعنوان بخشی از میراث اجتماعی ایشان ماندگار خواهد بود و ذخیرهای برای سرای باقیست.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده و سایر فعالان اجتماعی کشور به ویژه در خراسان جنوبی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی همراه با اجر جزیل را مسئلت دارم.
سید حمزه قاسمی از جهادگران مردمی و فعال اجتماعی خراسان جنوبی متولد سال 61 از بیرجند در حوزه توانمند سازی، آموزش و اشتغالزایی در مناطق محروم فعالیت داشته است.
وی شب گذشته پس از گذراندن یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.