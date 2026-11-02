هیئت کبدی استان قم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ توسط فدراسیون کبدی، موفق به کسب رتبه ششم در بین ۳۱ استان کشور و رتبه چهارم در سرفصل فعالیت‌های استانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هیئت کبدی استان قم در بررسی و ارزیابی اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴ که توسط فدراسیون کبدی انجام گرفت، موفق به کسب جایگاه ششم کشور در بین ۳۱ استان شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این هیئت در بخش فعالیت‌های استانی نیز توانست رتبه چهارم کشور را از آن خود کند. از جمله شاخص‌های کلیدی که منجر به این موفقیت شده، برگزاری منظم مسابقات استانی، اجرای برنامه‌های آموزشی مدون و توجه ویژه به استعدادیابی و پرورش استعداد‌های جوان بوده است.

همچنین، حضور مستمر ورزشکاران قمی در اعزام‌های کشوری، داشتن ملی‌پوش در رده‌های مختلف و کسب دو مدال نقره در مسابقات آسیایی از دیگر دستاورد‌های برجسته هیئت کبدی استان قم در سال جاری است. علاوه بر این، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و پیوستگی در فعالیت‌های اجرایی، از عوامل مهم در ارتقای جایگاه این هیئت در رتبه‌بندی فدراسیون بود