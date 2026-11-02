رئیس قوه قضائیه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی، اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی تولیدمحور و مولد، مضاعف شده و در کنار حمایت از فعالان سالم، برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و مفسدان در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه ۱۱ آبان، در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تبیین سیاست‌های این قوه در زمینه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: حمایت از فعالان اقتصادی تولیدمحور و مولد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.

تفکیک میان مفسدان و فعالان سالم اقتصادی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تفکیک میان دو گروه افزود: باید میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدفش فعالیت سالم اقتصادی است، اما به واسطه شرایط موجود زمین می‌خورد، تمایز قائل شد. وی افزود: اینکه بعضاً از قوه قضاییه انتقاد می‌شود چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی اعمال مرخصی از زندان زیاد است، عمدتاً ناشی از همین تمایز است؛ وقتی هدف محکوم ارتکاب فساد نبوده و می‌تواند با حضور در محل کارخانه به جبران زیان‌ها و جلب رضایت شکات بپردازد، قانون اعطای مرخصی را در راستای انتفاع نظام عدالت و حقوق زیان‌دیدگان جایز شمرده است.

توصیه‌های تخصصی درباره دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا

رئیس قوه قضائیه در ادامه توصیه‌هایی تخصصی پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران مطرح کرد و گفت: در این دادگاه‌ها که مصداق بارز عمل تروریستی دولتی و نقض قواعد مهم حقوق بین‌الملل است، تسریع در رسیدگی‌ها مهم است؛ لکن به موازات آن، دقت و تدقیق در رسیدگی‌ها و اتقان آرا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی

قاضی‌القضات با اشاره به ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی افزود: دشمن در رویای شوم تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی مردم ما به سر می‌برد و در اینجا همه دستگاه‌ها بالاخص نهاد‌های متولی امر فرهنگ مسئولیت‌های فوق‌العاده خطیری دارند. ما در قوه قضائیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم دچار انفعال نمی‌شویم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم به نهاد‌های متولی نهایت کمک را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.

لزوم به‌روزرسانی سند تحول قضایی با نگاه آسیب‌شناسانه

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله به‌روزرسانی سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: همه مراجع ذی‌صلاح با نگاهی آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور به ارائه راهکار بپردازند و از نظرات متخصصان خارج از قوه قضاییه بهره‌مند شوند. وی افزود: باید این انعطاف برای تغییر اولویت‌ها در نسخه روزآمدشده سند تحول لحاظ و پیش‌بینی شود.

تدبیر ویژه برای محکومان به قصاص در وضعیت بلاتکلیف

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تدبیر راهگشایی که در زمینه مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده، افزود: درباره محکومان به قصاص که صاحب حق قصاص آنها را در وضعیت نامعین و بلاتکلیف قرار داده و آنها مجازات جنبه عمومی جرم را متحمل شده‌اند، با اذن امام شهید تدبیری ویژه اتخاذ شده که همه مراجع ذی‌صلاح قضایی موظف به اجرای آن هستند.

تمجید از ملت و نیرو‌های مسلح

رئیس دستگاه قضا در مطلع نشست امروز بار دیگر از ملت ایران تمجید کرد و گفت: قهرمانان حقیقی، آحاد ملت مبعوث‌شده و بصیر ایران اسلامی هستند که بالغ بر ۲۴۶ شب است در خیابان‌ها و میادین شهر‌ها حضوری چشمگیر و دشمن‌شکن دارند. وی همچنین از نیرو‌های مسلح در سپاه، ارتش، بسیج، فراجا و نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی که شبانه‌روزی برای تحکیم امنیت و آرامش مردم مجاهدت می‌کنند، قدردانی کرد.

گرامیداشت ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار

قاضی‌القضات با گرامیداشت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار افزود: ۱۳ آبان نماد و رمز مقاومت و ایستادگی است؛ ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) از همان ابتدای انقلاب هیمنه و ابهت آمریکای مستکبر را شکست و از آن مقطع تا امروز شکست‌های شیطان بزرگ در برابر ملت ایران ادامه دارد. مبارزه با استکبار یعنی ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم. وی همچنین با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ اظهار کرد: رژیم دست‌نشانده طاغوت قصد منزوی کردن امام را داشت، اما خداوند نور خود را عالم‌تاب کرد و نگاه اندیشمندان و متفکران جهان به امام و نهضت او جلب شد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به دهم آبان سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، یاد و خاطره اولین شهید محراب را گرامی داشت.