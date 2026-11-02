به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان گفت: بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی بخش نقالی در گود باستانی پهلوان آذری این شهرستان به کار خود پایان داد.

ابراهیم عباس پور با اشاره به اینکه بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی بخش نقالی در شیروان با ۱۰ شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند افزود: نقالانی چون: آرمین جمشیدی - آوینا عسگرزاده - آسنات حمیدی - مهتا عابدی - مریم رباط جزی - گندم علیپور - آیناز بیچرانلو - فاطمه حصاری - نسرین قبادی و انیسا زحمتکش به هنرنمایی پرداختند که از این تعداد ۷ شرکت کننده از شیروان و ۳ شرکت کننده از بجنورد بودند.

گفتنی است داوری این بخش از جشنواره را عباس جانفدا، غلامرضا یوسفی و زکریا شیرمحمدزاده به عهده داشتند.