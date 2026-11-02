شیروان میزبان بخش نقالیخوانی بیستویکمین جشنواره تئاتر استان
گود ورزش های باستانی مرحوم پهلوان آذری شیروان، میزبان ۱۰ هنرمند جوان در بخش نقالیخوانی بیستویکمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان گفت: بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی بخش نقالی در گود باستانی پهلوان آذری این شهرستان به کار خود پایان داد.
ابراهیم عباس پور با اشاره به اینکه بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی بخش نقالی در شیروان با ۱۰ شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند افزود: نقالانی چون: آرمین جمشیدی - آوینا عسگرزاده - آسنات حمیدی - مهتا عابدی - مریم رباط جزی - گندم علیپور - آیناز بیچرانلو - فاطمه حصاری - نسرین قبادی و انیسا زحمتکش به هنرنمایی پرداختند که از این تعداد ۷ شرکت کننده از شیروان و ۳ شرکت کننده از بجنورد بودند.
گفتنی است داوری این بخش از جشنواره را عباس جانفدا، غلامرضا یوسفی و زکریا شیرمحمدزاده به عهده داشتند.