معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور دانش‌آموزان ورزشکار، معلمان تربیت‌بدنی، مراقبان سلامت، انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی و سفیران سلامت را با هویت و نماد‌های اختصاصی این حوزه در مراسم فراهم کنند و گفت: این حضور یک اقدام مهم هویتی در استکبارستیزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر ضرورت ساماندهی دقیق نیروی انسانی در دو حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، خواستار نظارت تداوم استان‌ها بر وضعیت به‌کارگیری معلمان تربیت‌بدنی و مراقبان سلامت، جلوگیری از خروج نیرو‌های تخصصی از پست‌های مرتبط و ارائه گزارش استانی در این زمینه شد.

پنجاه‌وششمین جلسه اتاق وضعیت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با حضور محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، حسن محمدزاده، مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی، حمیدرضا صائبی، رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، مدیران و کارشناسان حوزه ستادی، امروز به‌صورت حضوری در سالن جلسات امام رضا (ع) برگزار شد.

تأکید بر حضور منسجم خانواده تربیت‌بدنی و سلامت در راهپیمایی ۱۳ آبان

محمد جعفری با قدردانی از تلاش همکاران ستادی و استانی در اجرای برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، بر ضرورت حضور منسجم و هدفمند مجموعه این معاونت در راهپیمایی ۱۳آبان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، از معاونان استان‌ها خواست با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور دانش‌آموزان ورزشکار، معلمان تربیت‌بدنی، مراقبان سلامت، انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی و سفیران سلامت را با هویت و نماد‌های اختصاصی این حوزه در مراسم فراهم کنند و گفت: این حضور یک اقدام مهم هویتی در استکبارستیزی است.

اصفهان و یزد؛ دو تجربه قابل‌تعمیم در توسعه فعالیت‌های تربیتی و ورزشی

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با قدردانی از اقدامات استان اصفهان، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای احیا و بهره‌برداری از فضا‌های ورزشی را نمونه‌ای موفق از مشارکت‌محوری در توسعه زیرساخت‌های دانش‌آموزی دانست.

جعفری با اشاره به افتتاح استخر ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در اصفهان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، شورا‌ها و خیرین می‌تواند زمینه توسعه، بهسازی و بهره‌برداری از فضا‌های ورزشی را فراهم کند؛ رویکردی که با اصول مدرسه‌محوری و مشارکت‌محوری در برنامه‌های این معاونت همخوانی دارد.

وی تجلیل از معلمان تربیت‌بدنی، توجه به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی آنان و آشنایی با چرایی و اهداف برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی را از اقدامات مؤثر در افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت فعالیت‌های مدرسه‌ای برشمرد.

جعفری با اشاره به تجربه اجرای برنامه‌های مهر پهلوانی در یزد و برگزاری برنامه فرهنگی ورزشی پهلوانک‌ها در میدان نقش جهان اصفهان، بر ضرورت گسترش این الگو‌ها در استان‌ها تأکید کرد و گفت: امسال طرح پهلوان سعید با ۲۶۸ کانون در کشور دنبال می‌شود و انتظار می‌رود استان‌ها با همکاری دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، برنامه‌های خلاقانه و اثربخشی در این زمینه طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه بخشی از هویت و تاریخ ایران و بستری برای آموزش اخلاق، فرهنگ و ارزش‌های پهلوانی به نسل آینده است.

ضرورت تسلط مدیران استانی بر سامانه جامع برنامه‌ریزی

جعفری در ادامه با تشریح روند یکپارچه‌سازی سامانه‌های برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش، خواستار تسلط شخصی معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها بر سامانه جامع برنامه‌ریزی شد.

وی با اشاره به تجمیع برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت‌ها، پروژه‌های نقشه راه سند تحول بنیادین و الگوی مدرسه تراز در این سامانه، اظهار کرد: با یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، برخی فعالیت‌ها ممکن است در بخش‌های مختلف تکرار شده باشند؛ بنابراین مدیران و کارشناسان باید با شناخت دقیق ساختار سامانه، نحوه ثبت برنامه‌ها، مراحل اجرایی، شاخص‌ها و مستندات، بر فرآیند بارگذاری و ارزیابی فعالیت‌ها نظارت داشته باشند.

نسبت نیروی انسانی؛ شاخصی راهبردی در تحقق اهداف برنامه هفتم

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در پایانی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بر اساس نقشه راه، نسبت معلم تربیت‌بدنی به دانش‌آموز باید تا پایان برنامه به یک به ۲۸۰ و نسبت مراقب سلامت به دانش‌آموز نیز مطابق مصوبه هیئت وزیران به یک به ۴۸۰ برسد.