معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یادگیری مبتنی بر تجربه و حضور دانشجویان در محیط واقعی کار باید به یکی از ارکان فعالیت مراکز رشد نوین تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدنبی شهیکی در نشست تخصصی مدیران مراکز رشد نوین ۲۰ دانشگاه و ۱۶ پردیس فناوری منتخب دانشگاهی، با اشاره به آغاز طرح بازطراحی مدل مراکز رشد دانشگاهی گفت: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین کانون‌های پرورش استعداد و شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه هستند و مراکز رشد باید بتوانند این ظرفیت را به کسب‌وکار‌های فناور و ارزش‌آفرین تبدیل کنند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز رشد دیگر نمی‌توانند صرفاً به پذیرش هسته‌های فناور و فراهم‌کردن فضای استقرار برای آنها محدود بمانند، اظهار کرد: نسل جدید این مراکز باید به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و خدمات تخصصی مجهز شود که استودیو‌های خلق کسب‌وکار و برنامه‌های شتاب‌دهی گرفته تا مراکز توسعه مهارت، سازوکار‌های اعتبارسنجی بازار و شبکه‌های منتورینگ صنعتی را شامل می‌شود.

به گفته شهیکی، در الگوی جدید، حمایت از یک ایده نباید به ارائه خدمات اولیه ختم شود، بلکه مراکز رشد باید زنجیره‌ای پیوسته از شناسایی استعداد و مسائل صنعتی، تشکیل تیم، توسعه محصول اولیه و سنجش ظرفیت بازار تا جذب سرمایه را شکل دهند.

معاون وزیر علوم یکی از محور‌های اصلی بازطراحی مراکز رشد را نزدیک‌تر شدن آموزش دانشگاهی به نیاز‌های واقعی صنعت دانست و گفت: یادگیری مبتنی بر تجربه و حضور دانشجویان در محیط واقعی کار باید به یکی از ارکان فعالیت این مراکز تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه‌هایی مانند طرح «فرا» در اراک، طرح «کاراپ» در دانشگاه تربیت مدرس و الگو‌های آموزش مشارکتی یا کوآپ صنعتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر ضرورت گسترش چنین تجربه‌هایی تأکید کرد.

شهیکی توضیح داد: دانشجویان نباید تنها به آموخته‌های نظری دانشگاه بسنده کنند، بلکه لازم است در جریان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مشارکت در پروژه‌های صنعتی، با مسائل واقعی روبه‌رو شوند. چنین تجربه‌ای به آنها کمک می‌کند مهارت‌هایی مانند حل مسئله، توسعه محصول، کار گروهی و شناخت بازار را در عمل بیاموزند.

دو شکاف مهم در مسیر شکل‌گیری استارتاپ‌های دانشگاهی

شهیکی در ادامه، دو چالش اساسی زیست‌بوم استارتاپی دانشگاه‌ها را فاصله میان مهارت‌های دانشجویان و نیاز‌های جدید بازار کار و همچنین کمبود منابع مالی در مراحل ابتدایی شکل‌گیری کسب‌وکار‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به سرعت تغییرات فناوری و تحولات بازار کار، توسعه مهارت‌های آینده‌محور، توانمندی‌های میان‌رشته‌ای، سواد فناوری، کارآفرینی و یادگیری پروژه‌محور را از مأموریت‌های مهم مراکز رشد جدید دانست.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در تشریح چالش دوم، به دشواری تأمین مالی استارتاپ‌ها در مراحل پیش‌بذری و بذری اشاره کرد و گفت: نبود سرمایه ریسک‌پذیر در مراحل اولیه باعث می‌شود بسیاری از ایده‌های دانشگاهی پیش از آنکه به نمونه اولیه معتبر، اثبات مفهوم یا تناسب محصول با بازار برسند، از مسیر توسعه خارج شوند.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بذری، مراکز رشد دانشگاهی را به استفاده از این فرصت دعوت کرد.

شهیکی همچنین توسعه ارتباط مراکز رشد با صندوق‌های پژوهش و فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، صندوق‌های بذری و بازو‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را برای پایداری الگوی جدید ضروری دانست.

وی تأکید کرد: مراکز رشد باید با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و نهاد‌های مالی، مسیر تبدیل ایده‌های دانشگاهی به کسب‌وکار‌های سرمایه‌پذیر و مقیاس‌پذیر را کوتاه‌تر کنند.