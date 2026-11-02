به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ در بحبوحه پیروزی‌های میدانی صنعا و جنایت‌های ریاض، نیرو‌های مسلح یمن هر روز با ده‌ها فروند موشک و پهپاد، عمق خاک عربستان را هدف قرار می‌دهند و در عرصه میدانی نیز برای آزادسازی مناطق جغرافیایی مهم پیشروی می‌کنند. این تحولات پس از آزادسازی شهر المخا و باب‌المندب در حالی ادامه دارد که جنگنده‌های سعودی با صد‌ها حمله هوایی گسترده، در تلاش برای حمایت از نیرو‌های وابسته به عربستان هستند؛ تلاش‌هایی که تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این حملات، مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و ده‌ها شهید در استان‌های جوف، صعده، صنعا و تعز بر جای گذاشته است.

در هفته‌های اخیر، ارتش یمن موفق شده است بیش از ۱۸ شهرستان را در استان راهبردی تعز آزاد کند؛ استانی که بر باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن اشراف دارد. همچنین طی دو روز گذشته، عملیات گسترده‌ای در استان جنوبی لحج برای تسلط بر مناطق کوهستانی مهم «المَضاربه»، «کَهبوب» و «المَقاطره» نزدیک عدن اجرا شد. هدف از این عملیات، حفاظت از باب‌المندب در برابر هرگونه تلاش احتمالی برای اشغال مجدد آن در آینده است.