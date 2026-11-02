در جلسه پیگیری مصوبات شورای عالی سینما، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور از به ثمر رسیدن مصوبه مسکن سینماگران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه مسکن سینماگران ارائه شد و سپس سید ضیاء هاشمی با قدردانی از تلاش‌های سازمان سینمایی برای رفع مشکل مسکن سینماگران، به ضرورت حمایت از هنرمندان سینما و تکریم از آنان اشاره کرد و گفت: بخشی از دِینی که به سینمای کشور داریم، همچنان بر عهده ماست و باید برای ادای آن تلاش کنیم. همان‌گونه که مجاهدان عرصه‌های مختلف مایه افتخار کشور هستند، هنرمندانی که با وجود برخورداری از امکانات محدود و شرایط دشوار، آثار ارزشمند و درخشانی خلق می‌کنند نیز شایسته توجه، حمایت و قدردانی هستند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی هنرمندان در اجرای طرح مسکن خاطرنشان کرد: صرف برخورداری از توان مالی و نقدینگی نباید ملاک بهره‌مندی از این طرح باشد. ضروری است ضوابط و معیار‌های انتخاب متقاضیان به‌صورت شفاف تعیین شود تا هیچ‌گونه ابهام یا شائبه‌ای در این زمینه شکل نگیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط و اقتضائات هنرمندان در طرح مسکن افزود: لازم است در فرایند اجرای این طرح و تعاملات با مرکز مربوطه، ضمن حفظ حرمت و کرامت هنرمندان، شرایط آنان تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم با رعایت این ملاحظات، زمینه بهره‌مندی شایسته هنرمندان سینما از این امکان فراهم شود و این اقدام مبارک به نتیجه مطلوب برسد.

اتفاقی بزرگ در حوزه رفاه هنرمندان

در این نشست، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، نیز اجرایی شدن طرح مسکن سینماگران را اتفاقی بزرگ در حوزه رفاه هنرمندان سینما عنوان کرد و گفت: تحقق این طرح می‌تواند گام مؤثری در جهت بهبود شرایط معیشتی و ارتقای امنیت اقتصادی اهالی سینما باشد.

تدوین چارچوب حمایتی برای توسعه سینما

در این جلسه همچنین، پیش‌نویس اساسنامه صندوق ملی حمایت از توسعه سینمای ایران با هدف ایجاد سازوکاری پایدار، هدفمند و مستقل برای تأمین مالی سینمای کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، نیز با اشاره به راهکار‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع مالی صندوق حمایت از سینما گفت: در بررسی‌های کارشناسی و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرفیت‌هایی برای تأمین مالی این صندوق شناسایی شده است و برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد تجمیع این منابع می‌تواند اعتبار قابل توجهی را برای حمایت از سینما فراهم کند و به شکل‌گیری یک منبع درآمدی جدید و مستمر منجر شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد پشتوانه مالی پایدار برای سینمای کشور گفت: این صندوق می‌تواند در دو حوزه اصلی تولید و توسعه زیرساخت‌های سینمایی نقش‌آفرینی کند و با ایجاد جریان مالی مستمر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت منظم از فعالیت‌های این صنعت را فراهم آورد. در شرایطی که برخی کشور‌های منطقه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و.. با سرمایه‌گذاری در حوزه سینما و تولیدات تصویری در حال گسترش فعالیت‌های خود هستند، ضروری است ما نیز با تقویت سازوکار‌های حمایتی، زمینه حضور مؤثرتر سینمای ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کنیم.

رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه جهانی در ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای توسعه صنعت سینما خاطرنشان کرد: اگر قرار است سینما و صنعت تصویر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور برخوردار از قابلیت عرضه در سطح جهانی، از وضعیت فرسودگی خارج شود و تحرکی جدی پیدا کند، ایجاد چنین صندوقی ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس، باید ضمن بررسی راهکار‌های اجرایی و طی مراحل قانونی، زمینه تسریع در راه‌اندازی صندوق و پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار آن فراهم شود تا حمایت از تولید و توسعه زیرساخت‌های سینمایی، مستقل از تغییرات مدیریتی، استمرار داشته باشد.