مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه گفت : آب‌های روان و سفره‌های زیر زمینی بشدت کاهش یافته و مردم بویژه کشاورزان و مسئولان برای صیانت از منابع موجود باید بسیج شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به وضعیت ذخایر سدهای استان افزود: در حال حاضر، حجم ذخایر آب سدهای استان حدود ۵۰ درصد است و با توجه به تداوم خشکسالی، این وضعیت ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی و آمادگی برای سناریوهای مختلف بارندگی را دوچندان می‌کند.

درویشی درباره احتمال بروز تنش آبی در شهرهای استان نیز اظهار کرد: شرایط تأمین آب در شهرهای مختلف یکسان نیست و میزان آسیب‌پذیری هر منطقه به نوع منابع تأمین آب آن بستگی دارد. شهرهایی که از منابع آب سطحی و سدهایی مانند گاوشان و سلیمانشاه استفاده می‌کنند، از نظر شیوه تأمین آب با مناطقی که وابستگی بیشتری به منابع آب زیرزمینی دارند، متفاوت هستند.