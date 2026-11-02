به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح ملی مدرسه توانا در ادامه مسیر تحولی سه مرحله‌ای (طرح کارآمد، توانا و اکنون مدرسه توانا) برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ طراحی شده است و واگذاری دبیرخانه کشوری آن به اصفهان، نشان‌دهنده ظرفیت بالا، تجربه و پشتوانه علمی و اجرایی همکاران ما در استان است.

اعظم هارونی با تأکید بر اینکه مدرسه توانا بر چهار ویژگی کلیدی مدرسه‌محور بودن، مسئله‌محور بودن، عمل‌محور بودن و تداوم یادگیری حرفه‌ای استوار است، افزود: در این الگو، معلم دیگر تنها یک فراگیر منفعل نیست، بلکه به عنوان یک تولیدکننده دانش حرفه‌ای در بستر اجتماعات یادگیری نقش‌آفرینی می‌کند و هدف نهایی توانمند سازی مدیران و معلمان برای حل مسائل واقعی یادگیری در کلاس درس و مدارس است.

وی به چرخه پنج مرحله‌ای اجرای این طرح پرداخت ادامه داد: اجرای این طرح شامل مراحل دقیق نیازسنجی، انتخاب موضوع مبتنی بر مسائل مدرسه، تدوین برنامه سالانه، اجرای حلقه‌های یادگیری و ارزیابی و بازطراحی است، همچنین سر فصل‌های کشوری این دوره شامل مباحث حیاتی از جمله سلامت روان و تاب آوری، طراحی آموزشی در فضای ترکیبی با جدیت در مناطق استان پیگیری می‌شود.

هارونی با اشاره به نقش اجتماعات یادگیری در بستر سامانه مربوط گفت: با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه، این اجتماعات در سطوح مختلف مدرسه‌ای، منطقه‌ای و استانی فعال شده و فرآیند‌هایی از جمله قطب‌بندی و تولید محتوا در مخزن علمی به صورت نظام‌مند رصد خواهند شد.