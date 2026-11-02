سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اراک میزبان علاقه‌مندان است.

نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک

نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اعلام کرد: سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت، با هدف معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجهیزات مرتبط با سفر، طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه سفر، کمپینگ و تجهیزات طبیعت‌گردی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، آشنایی علاقه‌مندان با امکانات و فناوری‌های نوین سفر و توسعه فرهنگ گردشگری مسئولانه است.

نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت، بستری برای گردهمایی فعالان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان تجهیزات و علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه، توسعه تعاملات تخصصی و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری باشد.

توسعه گردشگری طبیعت‌محور و ماجراجویانه، در کنار معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

از فعالان حوزه گردشگری، علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی، ورزش‌های ماجراجویانه و عموم شهروندان دعوت می‌شود از سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت که از دوشنبه ۱۱ تا جمعه ۱۵ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اراک برگزار می‌شود، بازدید کنند.