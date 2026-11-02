استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان، گفت: رفع موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، زمینه رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی تسهیل‌گرانه، مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بررسی کرده و از طولانی شدن فرآیند‌های اداری که موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، جلوگیری کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت بخش خصوصی از الزامات توسعه اقتصادی استان است، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شوند و از فرصت‌های موجود برای ایجاد واحد‌های تولیدی و توسعه کسب‌وکار‌ها استفاده کنند.

رحمانی همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف اقتصادی استان نیازمند همکاری مستمر مجموعه‌های مسئول، پیگیری مصوبات و ارائه راهکار‌های عملی برای حل مشکلات موجود است. در این مسیر، تصمیمات کارگروه باید به اقدامات اجرایی مؤثر و نتایج ملموس در حوزه تولید و اشتغال منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان دنبال شود و با حمایت از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، زمینه بهره‌گیری از توان نیروی انسانی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان بر ضرورت پیگیری جدی برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: هدف نهایی از این اقدامات، تقویت بنیان‌های اقتصادی استان، افزایش ظرفیت تولید، تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه بهبود معیشت مردم از طریق ایجاد اشتغال پایدار است.

در این جلسه، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی، وضعیت اشتغال و راهکار‌های تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه آذربایجان‌غربی تأکید شد.