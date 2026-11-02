مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری از ارسال شیوه نامه اجرایی برنامه شناسایی معلمان نمونه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد.

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی شناسایی معلمان نمونه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی شناسایی معلمان نمونه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی باقرزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری از ارسال شیوه نامه اجرایی برنامه شناسایی معلمان نمونه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد.

تداوم چارچوب سال گذشته با اصلاحات جدید

باقرزاده گفت: در بخشنامه امسال بر پایداری چارچوب اجرایی شیوه‌نامه سال تحصیلی گذشته تأکید شده، اما برای ارتقای کیفیت فرایند شناسایی معلمان نمونه، برخی اصلاحات نیز اعمال شده است.

به گفته وی، افزایش امتیاز سنجش عملکرد حرفه‌ای معلمان برای تقویت جایگاه این مؤلفه در فرایند ارزیابی، پیش‌بینی طراحی طرح درس در روز ارائه تدریس در مراحل منطقه‌ای، استانی و کشوری ونقش محوری مدیران مدارس از مهم‌ترین اصلاحات شیوه‌نامه امسال می‌باشند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری، مشارکت همه عوامل اجرایی مدارس را از الزامات اجرای دقیق این برنامه دانست و بر نقش محوری مدیران در راهبری فرایند شناسایی تأکید کرد.

باقرزاده گفت: جلب مشارکت همه ارکان مدرسه، از مدیران و معلمان تا دانش‌آموزان و سایر عوامل مرتبط، در تحقق اهداف برنامه نقش مهمی دارد.

دوره آموزشی ویژه مدیران

وی در ادامه افزود: برای آشنایی مدیران با ابعاد مختلف برنامه و تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌هایشان، پیش از آغاز فرایند اجرایی دوره آموزشی ویژه مدیران مدارس برگزار می‌شود.

زمان آغاز مرحله مدرسه‌ای

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان اعلام کرد مرحله مدرسه‌ای برنامه شناسایی معلمان نمونه از اواخر آبان‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.