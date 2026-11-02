فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و مسدودسازی وجوه حاصل از کلاهبرداری اینترنتی به ارزش ۱۷ میلیارد ریال خبر داد.

بازگشت ۱۷ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری به مالباخته در کهگیلویه و بویراحمد

بازگشت ۱۷ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری به مالباخته در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا مرکز استان اعلام کرد که از طریق فضای مجازی با سایتی آشنا شده که وعده سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی را تبلیغ می‌کرد.

سردار سهام صالحی افزود: این شهروند با اعتماد به تبلیغات سایت مذکور، مبالغی را در چند مرحله به حساب‌های معرفی‌شده واریز کرده که مجموع آن به حدود ۱۷ میلیارد ریال رسیده است، اما پس از درخواست دریافت وام و مواجهه با وعده‌های مکرر و پاسخگو نبودن گردانندگان سایت، متوجه شد که در دام کلاهبرداران گرفتار شده است.

وی ادامه داد: در جریان بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های انجام‌شده مشخص شد وجوه کلاهبرداری‌شده برای خرید طلا از سایت خارج شده است که با اقدام فوری کارشناسان پلیس فتا، مبالغ موردنظر شناسایی و مسدود شد و در نهایت به حساب شاکی بازگشت.

سردار صالحی با هشدار نسبت به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی تأکید کرد: شهروندان باید نسبت به تبلیغات سرمایه‌گذاری با سود‌های غیرمتعارف و وعده دریافت وام بدون طی مراحل قانونی حساس باشند؛ چراکه این موارد از ترفند‌های رایج مجرمان سایبری برای فریب کاربران است.

وی تصریح کرد: پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، لازم است مجوز‌ها و اعتبار فعالیت شرکت‌ها از مراجع رسمی و نظارتی بررسی شود و شهروندان از واریز وجه به حساب افراد یا مجموعه‌های فاقد اعتبار خودداری کنند.