معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های پژوهشی کشور گفت: دسترسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تجهیزات قابل اتکا و مواد آزمایشگاهی استاندارد، از الزامات اساسی توسعه علمی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ابطحی در حاشیه نهمین نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی (CLI EXPO ۲۰۲۶) در مصلای تهران، افزود: اگر کشور توسعه خود را بر مبنای دانش و اقتصاد دانش‌بنیان دنبال می‌کند، طبیعتاً باید به تحقیقات آزمایشگاهی، تجهیزات قابل اعتماد و تأمین مواد آزمایشگاهی مناسب توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این نمایشگاه افزود: این رویداد طی سال‌های متمادی فرصت مناسبی برای آشنایی محققان و پژوهشگران با تجهیزات و مواد آزمایشگاهی فراهم کرده و زمینه ارتباط و تعامل میان تولیدکنندگان، بازرگانان، تأمین‌کنندگان و فعالان حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی را به وجود آورده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای تأمین نیاز‌های تحقیقاتی خود به شناخت دقیق تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات و مواد آزمایشگاهی نیاز دارند، تصریح کرد: این نمایشگاه می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های موجود و تسهیل ارتباط میان مراکز علمی و فعالان این حوزه باشد.

ابطحی همچنین توجه به موضوع ایمنی و استاندارد‌های آزمایشگاهی را بسیار مهم دانست و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی متنوع در کنار نمایشگاه، از نقاط قوت این رویداد است و می‌تواند به ارتقای دانش تخصصی پژوهشگران و افزایش آگاهی آنان درباره استفاده صحیح و ایمن از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدات داخلی ادامه داد: امیدواریم با توسعه ظرفیت‌های تولید داخل و ارتقای کیفیت محصولات، اعتماد پژوهشگران و دانشگاه‌ها به مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل افزایش یابد و زمینه استفاده گسترده‌تر از این محصولات در مراکز علمی و تحقیقاتی فراهم شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدات استاندارد و قابل اعتماد و ارتقای کیفیت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، در نهایت به انجام تحقیقات قابل دفاع در سطح ملی و تولید دستاورد‌های علمی با قابلیت ارائه و عرضه در مجامع بین‌المللی منجر خواهد شد.