به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان شهرستان اسلامشهر در قالب یک مانور آموزشی، با مفاهیم و توانمندی‌های لازم در حوزه پدافند غیرنظامی آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور آموزشی ویژه‌ای در سطح مدارس شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

در این مانور، دانش‌آموزان با هدف آشنایی با مفاهیم بنیادین پدافند غیرعامل، مهارت‌های لازم در موضوعات غیرنظامی و نحوه مواجهه با شرایط بحرانی را کسب کردند. این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی نسل جوان و تقویت توانمندی‌های دفاع غیرنظامی در برابر تهدیدات احتمالی، با مشارکت فعال دانش‌آموزان و کادر آموزشی انجام شد.