رئیس هیئت مدیره انجمن تکریم از مفاخر تعلیم و تربیت و رئیس بنیاد ایران شناسی؛ تعلیم و تربیت را ریشه و بنیاد پیشرفت کشور دانست و گفت: ملتی که خواهان سربلندی و پیشرفت است، باید به ریشه‌های خود توجه کند و این ریشه، انسان تربیت‌شده و آگاه است.

صالحی: تعلیم و تربیت، ریشه و بنیاد پیشرفت کشور است

صالحی: تعلیم و تربیت، ریشه و بنیاد پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین افتتاح انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و چهره‌های برجسته این حوزه برگزار شد؛ انجمنی که با هدف شناسایی، معرفی و پاسداشت مفاخر تعلیم و تربیت و کمک به رشد و توسعه آموزش عمومی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی‌اکبر صالحی رئیس هیئت مدیره انجمن تکریم از مفاخر تعلیم و تربیت و رییس بنیاد ایران شناسی در این مراسم، تعلیم و تربیت را ریشه و بنیاد پیشرفت کشور دانست و گفت: ملتی که خواهان سربلندی و پیشرفت است، باید به ریشه‌های خود توجه کند و این ریشه، انسان تربیت‌شده و آگاه است.

وی با بیان اینکه مهندسان، پزشکان و قضاتی که آینده کشور را می‌سازند، روزی در کلاس درس و در کنار معلمان پرورش یافته‌اند، افزود: تعلیم و تربیت زیربنای توسعه کشور است و اگر این بنیاد مستحکم باشد، می‌توان بنا‌های بزرگی بر آن ساخت.

صالحی با اشاره به پیشینه توجه ایرانیان به دانش، اخلاق و تربیت، بر ضرورت معرفی الگو‌های اثرگذار آموزشی به جامعه تأکید کرد و از چهره‌هایی همچون امیرکبیر و جبار باغچه‌بان به‌عنوان نمونه‌هایی از پیشگامان تحول در عرصه آموزش یاد کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان و چهره‌های اثرگذار، از شهید دکتر سید کمال خرازی و شهید علی لاریجانی یاد کرد و از زنده‌یاد عباس صدری و دیگر پیشکسوتان آموزش و پرورش قدردانی کرد.

رئیس انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت و رییس بنیاد ایران‌شناسی با تأکید بر اهمیت توجه دولت به آموزش و پرورش گفت: حضور مسئولان ارشد در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش نباید موضوعی حاشیه‌ای تلقی شود، بلکه باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

صالحی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مدارس عشایری افزود: تربیت نسلی پرسشگر، آگاه و وطن‌دوست، نیازمند توجه هم‌زمان به دانش و خرد و نیز معنویت و ارزش‌های اخلاقی است.