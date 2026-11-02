به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما روح‌الله رهامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری، علی احمدی، معاون حقوقی شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، دکتر نصرالله ابراهیمی، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری، دکتر صفایی، استاد دانشگاه امام حسین (ع) و دکتر گودرز افتخار جهرمی، استاد برجسته حقوق، از سخنرانان این همایش هستند.

در این همایش، ابعاد حقوقی تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران و ابعاد مختلف این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل بررسی می‌شود.