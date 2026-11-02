یادواره سرداران و ۱۵۰ شهید شهر دولت‌آباد همزمان با بزرگداشت سالروز حماسه و ایثار شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهر دولت‌آباد ۱۵۰ شهید در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، دفاع از حرم و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی تقدیم کرده است که پیکر آنان در گلزار‌های شهدای دولت‌آباد، محله‌های نرمی و کربکند به خاک سپرده شده است.

سرهنگ سیدکمال موسوی، فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: ۱۱ آبان سال ۱۳۶۱، ۴۳ رزمنده برخواری در عملیات محرم به شهادت رسیدند.

وی افزود: هر سال از ۸ تا ۱۸ آبان به‌عنوان دهه حماسه و ایثار شهرستان برخوار و ۱۱ آبان به‌عنوان روز حماسه و ایثار برخوار نام‌گذاری شده است.

موسوی با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ رزمنده برخواری در عملیات محرم سال ۱۳۶۱ گفت: ۴۳ نفر از رزمندگان شهر‌های دولت‌آباد، خورزوق، دستگرد، حبیب‌آباد، کمشچه و سین و روستای محسن‌آباد به شهادت رسیدند.

وی افزود: این شهدا همراه با ۳۷۰ شهید اصفهان، ۲۵ آبان در اصفهان تشییع شدند و پس از آن در شهر‌های مختلف برخوار تشییع و به خاک سپرده شدند.