به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این اطلاعیه، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر تا سه ماه پس از پایان مهلت تسلیم آن ارائه کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمه ۲۰ درصدی مالیات متعلق خواهند شد.

در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴، علاوه بر شرکت­های موضوع بند‌های (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکت­های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت­ها و مؤسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می­باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه­ای معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات متعلق خواهند بود؛

۱. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

-شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

- شرکت­های سرمایه­گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آنها.

- مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

۲. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­های سهامی خاص و سایر شرکت­ها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن­ها بیش از هزار (۱۰۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از هزار (۱۰۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بیش از هزار و ششصد (۱۶۰۰) میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بند‌های فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه­‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.