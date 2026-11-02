\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062e\u0637\u0631\u0627\u062a \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u200c\u062e\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0686\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0633\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0631 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u067e\u0631\u062a\u0631\u062f\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\n \n\u0622\u063a\u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0686\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f\n