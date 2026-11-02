به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاج محمد رضا روستایی خرداد سال ۱۳۶۶ به اسارت نیرو‌های بعثی در آمد و به مدت هزار و ۱۸۴ روز در اسارت به سربرد ودراین مدت مورد شکنجه‌های زیای قرار گرفت که به دنبال آن به درجه جانبازی رسید.

این جانباز دفاع مقدس در ۶۰ سالگی براثر جراحات ناشی از اسارت به شهادت رسید.

پیکر این شهید سرافراز روز چهارشنبه صبح و بعداز ظهر همراه با شهدای گمنام در شهرداران و بویین میاندشت تشییع و پنج شنبه صبح در زادگاهش شهر افوس تشییع ودر گلزار شهدای این شهر درجوار همرزمانش شهیدش به خاک سپرده می‌شود.