فیلم‌های سینمایی «نقطه بازیابی»، «سگ را بجنبان» و مستند «پهپاد‌های ارتش»، امروز از شبکه‌های نمایش و خبر پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «نقطه بازیابی» محصول ۲۰۲۳، به کارگردانی رابرت هلوز، ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.

در این فیلم سال ۲۰۴۱ جهان در آستانه نابودی است. یک پیشرفت علمی به انسان این توانایی را می‌دهد تا قربانیان جنایت‌های خشونت آمیز را دوباره زنده کنند. یک کارآگاه جوان این فرصت را پیدا می‌کند تا پرونده قتل یک زوج را حل کند وقتی یکی از آنها دوباره زنده می‌شود و ...

هنرمندانی همچون آندریا موهیلووا، متی هادک، میلان اوندریک، واتسلاو نوزیل، کارل دوبری، آگاتا کریستوفکووا، کاتارزینا زاوادزکا، ایوتا دوسکوا، یان ولاساک، ریچارد استانکه، آدام واکولا، یان یانکوفسکی، لخ دیبلیک، لوسی استپانکووا، دنیال روحا، ترزا ریچترووا، ماکسیم هندریش، زدنکا هردلیکووا و پتر کلن‌ها در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه نمایش همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا فیلم سینمایی «سگ را بجنبان»، به کارگردانی بری لوینسون، را ساعت ۱۷ پخش می کند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ۱۱ روز مانده به انتخابات آمریکا که یک دختر ۱۷ سال از گروه پیشاهنگانی که از کاخ سفید دیدن کرده‌اند مدعی می‌شود توسط شخص رئیس جمهور در دفترش مورد تعرض قرار گرفته است. همه رسانه‌ها این خبر را پخش کرده و مردم خواستار پاسخی روشن به این رسوایی اخلاقی هستند و…

داستین هافمن، رابرت دنیرو، آن هیچ، دنیس لری، ویلی نلسون، آندره‌آ مارتین، کیرستن دانست و جرج گینز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مستند «پهپاد‌های ارتش» با روایتی از تاریخچه شکل‌گیری، توسعه توان پهپادی و دستاورد‌های عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شبکه خبر پخش می‌شود.

این مستند به همت واحد تأمین برنامه شبکه خبر و با همکاری گروه تلویزیونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آماده پخش شده است.

مستند «پهپاد‌های ارتش» به بررسی تاریخچه شکل‌گیری و روند ایجاد و توسعه ساختار پهپادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و بخشی از توانمندی‌ها و پیشرفت‌های این نیرو در حوزه سامانه‌های نوین پهپادی و رزمی را به تصویر می‌کشد.

معرفی قابلیت‌های عملیاتی یگان‌های پهپادی ارتش و بازخوانی دستاورد‌ها و موفقیت‌های این یگان‌ها در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، از دیگر محور‌های این مستند است.

مستند «پهپاد‌های ارتش» که در گروه تلویزیونی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است، ساعت ۱۲:۱۰ از شبکه خبر پخش می شود.