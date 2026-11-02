به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با توجه به جایگاه والای حضرت صدیقه طاهره (س) و اهتمام مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب اسلامی به تبیین جایگاه مقام عصمت و معارف حضرت زهرا (س)، مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار (ع) برگزاری این دوره علمی را در دستور کار قرار داده است.

در این دوره که به مدت پنج روز در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام شیخ محمدجعفر طبسی به تبیین ابعاد مختلف زندگی و جایگاه معنوی حضرت زهرا (س) خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است جهت بهره‌مندی گسترده‌تر، این نشست‌ها به‌صورت برخط (آنلاین) نیز پخش شده و محتوای آموزشی این دوره در قالب کتاب تدوین شده است تا پژوهشگران و علاقه‌مندان بتوانند از این مباحث ارزشمند بهره‌مند شوند.