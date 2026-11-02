با آغاز برداشت میوه «به» در کوهسرخ، پیش بینی می شود امسال ۶۰۰ تن از این میوه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: سطح باغات محصول به در این شهرستان ۵۵ هکتار است که از این مقدار ۴۰ هکتار بارده و ۱۵ هکتار غیر بارده است و پیش بینی می شود از هر هکتار به طور میانگین ۱۵ تن محصول برداشت شود.

حجت صفرنژاد با بیان اینکه برداشت محصول به از اواسط مهر آغاز شده است و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد، افزود: بر اساس پیش بینی ها، امسال در مجموع بیش از ۶۰۰ تن محصول به از باغ‌ های شهرستان برداشت خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور عمده ارقام ملس، اصفهانی و بومی در باغات شهرستان کوهسرخ کشت شده است.

صفرنژاد گفت: درخت«به» محصولی نسبتا مقاوم در برابر آفات و کم آب بر است و میوه آن علاوه بر خوش‌ طعمی، سوددهی مناسبی نیز برای کشاورزان دارد.

وی افزود: باردهی اقتصادی درخت به به طور متوسط از سال چهارم عمر شروع می‌ شود، این میوه‌ خوش طعم و معطر است و اغلب به صورت پخته و مربا یا در داخل غذاهای مختلف مصرف می‌ شود.