مسئولان شهرستان خوروبیابانک با خانواده شهید دانش‌آموز رضا قلی‌کمال دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی، امام جمعه خوروبیابانک، در این دیدار گفت: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و آرامش امروز کشور را رقم زدند و تکریم خانواده‌های آنان وظیفه همیشگی مسئولان و آحاد جامعه است.

علی‌اصغر ایرجی، فرماندار خوروبیابانک نیز با تأکید بر ضرورت سرکشی مستمر و رسیدگی به مسائل خانواده‌های شهدا گفت: دیدار با این خانواده‌ها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و آشنایی با روحیه ایثار و فداکاری آنان است.

شهید رضا قلی‌کمال سال ۳۶۷، در ۱۶ سالگی، در منطقه عملیاتی رود کارون به شهادت رسید.