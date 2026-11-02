معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به احتمال وقوع رخداد‌های جدی جوی و پیامد‌های پدیده «ال‌نینو»، خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارات گسترده به محصولات راهبردی، دام و زیرساخت‌های کشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، نسبت به احتمال وقوع نوسانات و مخاطرات جوی در فصل پاییز، از جمله تشدید آثار ناشی از پدیده «ال‌نینو» و رخداد‌های جدی جوی، هشدار داد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان با تأکید بر اینکه بروز پدیده‌هایی نظیر بارش‌های شدید، سیلاب، سرمازدگی، تگرگ و باد‌های شدید می‌تواند خسارات سنگینی به محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و زیرساخت‌های کشاورزی وارد کند، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش حیاتی در تأمین نیاز‌های اساسی کشور ایفا می‌کند، هشدار داد که هرگونه خسارت گسترده به تولیدات، به‌ویژه محصولات راهبردی، فراتر از آسیب‌های اقتصادی، می‌تواند پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

معاون سازمان بازرسی با تأکید بر اولویت‌دار بودن هشدار و اطلاع‌رسانی، خواستار انتقال سریع مخاطرات جوی فصل پاییز و زمستان به تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحد‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی شد.

وی همچنین بر ضرورت ارزیابی وضعیت آمادگی دستگاه‌های تابعه، تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی برای واکنش سریع به حوادث تأکید کرد و خواستار برطرف‌سازی نواقص پیش از وقوع حوادث شد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به لزوم تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت حفاظت از محصولات و سازه‌های آبخیزداری، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای برداشت و جابجایی به‌موقع محصولات در معرض خطر شد تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال وقوع سیلاب‌های با دبی بالا، بر بررسی پایداری سازه‌های آبخیزداری، بند‌های خاکی و تأسیسات آبخوانداری از حیث ذخیره رسوبات و آمادگی در برابر سیل تأکید کرد.