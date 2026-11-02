دانش آموزان اصفهانی در صبحگاه مشترک هفته بسیج دانش آموزی تصویری از اتحاد و سربلندی برای ایران عزیز را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان با بیان اینکه هفته بسیج دانش آموزی فرصتی برای نشان دادن اقتدار دانش آموزان است گفت: دانش آموزان ایرانی همواره و در هر شرایطی پای کار ایران و آرمان‌های شهدای انقلاب بوده و هستند و با حضور اقتدار گونه خود در سنگر علم و دانش برای سرافرازی ایران اسلامی و اهتزار پرچم مقدس تلاش و کوشش کرده‌اند.

جلال الدین ضیایی افزود: امروز دانش آموزان ایرانی معنی و مفهوم بسیج و تفکر بسیجی را به خوبی درک می‌کنند و دشمنان را می‌شناسند که این از برکات خون پاک شهداست.

وی گفت: دانش آموزان ایرانی با صلابت و با اقتدار پای کار انقلاب هستند و نسل امروز همچون نسل دوران ۸ سال دفاع مقدس هرکدام برای ایران عزیز یک شهید فهمیده هستند و از هر ابزاری حتی جان خودشان برای سربلندی و پیروزی ایران دریغ نمی‌کنند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان با بیان اینکه دشمنان این مرز و بوم در جنگ ترکیبی تمام تلاششان هدف قرار دادن هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی ماست گفت: این هدف در درجه نخست دانش آموزان را نشان رفته است ولی دانش آموزان ایرانی خوی استکبار ستیزی و زورگویی دشمنان را لمس کرده‌اند و دیده‌اند، برای همین متحد و محکم برای دفاع از آب و خاک کشور در صحنه حضوری فعال دارند.

جلال الدین ضیایی افزود: دانش آموز ایرانی امروز در سنگر مدرسه تمام تلاش خود را می‌کند تا با سلاح علم و دانش دشمنان را زمین گیر کند و کشور را به قله‌های رفیع موفقیت برساند.