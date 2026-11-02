فرآیند ثبت نام تخصیص ارز مبادله‌ای برای تامین کاغذ ناشران، با پیگیری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ، و در راستای حمایت از فعالان حوزه نشر و تنظیم بازار کاغذ، از امروز (۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته و با هدف تسهیل فرآیند تولید کتاب و حمایت همه‌جانبه از ناشران کشور، تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای برای تامین کاغذ نشر تخصیص یافته است.

بر همین اساس، فرآیند ثبت‌نام ناشران متقاضی دریافت کاغذ دولتی از امروز (دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵) آغاز شده است و ناشران محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW.paperds.ir نسبت به ثبت میزان نیاز و درخواست خود اقدام کنند.

در ادامه درخواست‌های ثبت‌شده در کمیته توزیع کاغذ معاونت امور فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تایید میزان کاغذ اختصاص یافته به هر ناشر، پیش‌فاکتور رسمی صادر شده و ناشران محترم می‌توانند پس از واریز وجه، کاغذ مورد نظر خود را دریافت کنند.

کاغذ‌های ارائه‌شده در این طرح به واسطه تامین از محل ارز مبادله‌ای، با نرخی متناسب‌تر نسبت به بازار آزاد عرضه می‌شوند. این اقدام راهبردی با هدف حمایت از ناشران و کمک به تنظیم بازار صورت گرفته است تا با تزریق این محموله‌ها، از نوسانات هیجانی قیمت جلوگیری شده و بازار کاغذ ضمن دستیابی به ثبات نسبی، مسیر تعدیل منطقی قیمت‌ها را بپیماید.

اطلاعات تکمیلی پیرامون مراحل بعدی توزیع و تحویل محموله‌ها، متعاقبا از سوی روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.