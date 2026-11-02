به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی گلپایگان، گفت: بیمارستان امام حسین (ع) با ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار، تکمیل مدرسه مسکن مهر با ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبارات ملی و ۱۰۰ میلیارد ریال استانی، تکمیل ساختمان اداره حفاظت محیط زیست با ۱۰ میلیارد ریال و ایمن‌سازی و رفع نقطه حادثه‌خیز محور گلپایگان به تیکن با ۵۰ میلیارد ریال، از جمله این طرح‌هاست.

حسن جمالی افزود: تأمین روشنایی جاده شهر گلشهر با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، بازسازی مدرسه اشرفی اصفهانی با ۳۹ میلیارد ریال و تکمیل مدرسه روستای رباط‌سرخ با ۳۰ میلیارد ریال، دیگر طرح‌های نشان‌دار شهرستان هستند.

وی گفت: متقاضیان و مؤدیان مالیاتی تا پایان ماه جاری فرصت دارند برای مشارکت در تأمین مالی این طرح‌ها اقدام کنند.

علی‌اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان نیز گفت: متقاضیان طرح‌های ملی از سراسر کشور و متقاضیان طرح‌های استانی از استان اصفهان می‌توانند با انتخاب طرح موردنظر خود، در تأمین منابع مالی و تسریع اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت کنند.