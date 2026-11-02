دبیر ستاد ملی جمعیت در توضیح شرایط مادرانی که حساب بانکی ندارند، گفت: مبلغ ۲ میلیون تومان برای مادر ایرانی و فرزند متولدشده، در حساب ملی، یعنی روی همان شماره ملی مادر ذخیره می‌شود.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: طرح کارت امید مادر از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده و بر اساس آن، قرار است روز ۱۵ هر ماه، کمک‌هزینه مربوط به مادرانی که در ماه قبل فرزند به دنیا آورده‌اند و تابعیت ایرانی دارند، به مدت ۲۴ ماه در اختیارشان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نیازی به ثبت درخواست وجود ندارد، گفت: این فرایند به‌صورت خودکار و از طریق هماهنگی میان سازمان ثبت احوال، وزارت رفاه و شرکت فارا (شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان) انجام می‌شود و کمک‌هزینه مستقیما در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: مبلغ کمک‌هزینه ماهانه ۲ میلیون تومان است و در قالب کالابرگ به مادران ارائه می‌شود؛ به این معنا که امکان دریافت نقدی وجود ندارد، اما امکان خرید از همه فروشگاه‌هایی که با سامانه کالابرگ قرارداد دارند، برای مادران فراهم است. این خرید‌ها می‌تواند شامل تمامی ملزومات کودک، مواد غذایی و هر مورد دیگری باشد که مورد نیاز خانواده و کودک است.

وحید دستجردی توضیح داد: مادرانی که شماره حساب بانکی دارند، مبلغ ۲ میلیون تومان مستقیما در حساب بانکی‌شان قرار می‌گیرد و باید پیامک واریز این مبلغ برایشان ارسال شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که مادران شماره تلفن همراه داشته باشند، پیامک واریز کمک‌هزینه حتما باید برایشان ارسال شود و در صورت دریافت نکردن پیامک، دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موضوع را پیگیری می‌کند تا این پیامک‌ها به مادران تحویل داده شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت در توضیح شرایط مادرانی که حساب بانکی ندارند، گفت: مبلغ ۲ میلیون تومان برای مادر ایرانی و فرزند متولدشده، در حساب ملی، یعنی روی همان شماره ملی مادر ذخیره می‌شود.

وی افزود: مادرانی که حساب بانکی ندارند، هنگام مراجعه به فروشگاه‌های دارای قرارداد با سامانه کالابرگ، کافی است شماره ملی خود را ارائه کنند تا کارکنان فروشگاه بتوانند از طریق سامانه، مبلغ ذخیره‌شده را فراخوانی کرده و مادر خرید خود را به مبلغ ۲ میلیون تومان انجام دهد.

وحید دستجردی گفت: ما از ابتدا در اطلاع‌رسانی‌هایمان از خانم‌ها خواهش کرده‌ایم که سعی کنند یک شماره حساب بانکی و یک خط تلفن همراه به نام خودشان داشته باشند. این دو عامل، مسیر دریافت کمک‌هزینه کارت امید مادر و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با آن را برای مادران بسیار راحت‌تر و سریع‌تر می‌کند.