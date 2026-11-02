به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی علی اصغر عباس زاده گفت: رویکرد ما حرکت به سمت تشریفات گمرکی سریع‌تر، شفاف‌تر و هماهنگ‌تر است؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از حقوق دولت و رعایت قوانین و مقررات، هزینه‌های اضافی و زمان انتظار صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه در جریان بازدید‌های میدانی از گمرکات نوردوز و جلفا نیز مسائل عملیاتی، موانع انجام تشریفات و راهکار‌های بهبود خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت گفت: هدف، کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی به کمتر از یک روز و در پرونده‌های نیازمند بررسی بیشتر، حداکثر سه روز است؛ البته تحقق این هدف به نوع کالا، الزامات قانونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط نیز بستگی دارد.

عباس زاده با اشاره به آخرین اقدامات در تسریع تشریفات گمرکی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف کالا و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی از اولویت‌های حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز با بیان اینکه بررسی فرایند‌های موجود، شناسایی موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود عملکرد گمرکات استان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، پیگیری اجرای تصویب‌نامه تسهیل فرایند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا، ابلاغ‌شده در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با رویکرد «مرز محل عبور، نه توقف» است.

عباس زاده ادامه داد: بر اساس این رویکرد، امکان انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی به گمرک مقصد و انجام تشریفات نهایی در آن محل فراهم می‌شود، همچنین، برای توقف کالا به‌منظور نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی، در موارد مشمول مصوبه، مهلت حداکثر ۲ ساعت پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: از دیگر اقدامات، بازنگری در فرایند‌های اجرایی، بهینه‌سازی مدیریت ریسک، تسهیل رسیدگی به درخواست‌های ترخیص درصدی کالا‌های واجد شرایط و بهره‌گیری از مستندات کارشناسی تشکل‌های تخصصی در رسیدگی به درخواست‌های بازبینی ارزش گمرکی است.

مدیرکل گمرک تبریز با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسریع در واردات و صادرات در گمرکات آذربایجان شرقی گفت: تسهیل واردات و صادرات، علاوه بر کاهش هزینه‌های تجارت خارجی، نقش مهمی در حمایت از تولید، افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان و توسعه مبادلات تجاری استان دارد، بر همین اساس، اصلاح رویه‌های اجرایی، تمرکززدایی از تشریفات صادراتی و استفاده بهتر از ظرفیت گمرکات داخلی و مرزی در دستور کار حوزه نظارت گمرکات استان قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از محور‌های مهم، انجام بخش عمده تشریفات صادراتی در گمرکات مبدأ و داخلی، پیش از رسیدن کالا به مرز خروجی است، این اقدام می‌تواند از تراکم عملیات در پایانه‌های مرزی جلوگیری کرده و ظرفیت موجود را برای عبور روان‌تر کالا‌ها اختصاص دهد، در این میان، گمرک نوردوز به دلیل سهم قابل توجه در صادرات استان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار ارائه‌شده، ۲۹ درصد صادرات آذربایجان شرقی از نظر وزنی از این مرز انجام می‌شود.

عباس زاده با بیان اینکه در کنار اصلاح رویه‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت مسیرهای ترانزیتی نیز اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ریلی و کریدور ارس ـ کلاله ـ آغبند می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی کالا را افزایش دهد و به تقویت جایگاه آذربایجان شرقی در شبکه تجارت و ترانزیت منطقه کمک کند، هدف نهایی این اقدامات، تسهیل جریان ورود و خروج کالا، کاهش هزینه‌های لجستیکی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان استان است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز از صادرات یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلاری کالا از گمرکات استان به بیش از ۸۰ کشور جهان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ارزش صادرات گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

عباس‌زاده اضافه کرد: در نیمه نخست امسال، بیش از یک میلیون و ۷۰۴ هزار تُن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی نیز چهار درصد افزایش دارد.

وی همچنین به تشریح عملکرد وارداتی استان پرداخت و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۷۷ هزار و ۸۳۵ تُن کالا به ارزش بیش از ۶۸۸ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزش هشت درصد افزایش داشته است این میزان واردات از ۵۴ کشور مختلف وارد کشور شده است.