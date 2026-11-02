گذر امواج تراز میانی جو از آسمان استان قزوین تا پنجشنبه ادامه دارد؛ این امواج به ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، طی این مدت همچنین وزش باد و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی شده است.

از امروز تا صبح چهارشنبه ناپایداری حاصل از عبور این امواج، در منطقه به ویژه ارتفاعات شمالی استان شدیدتر خواهد بود.

به پیش‌بینی هواشناسی، از بعد از ظهر پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، استان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت که با بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید همراه است.

برای روز‌های پایانی هفته تا اوایل هفته آینده لغزندگی سطح معابر، کاهش دید افقی و آبگرفتگی پیش‌بینی شده است.

از نظر دمایی تا سه روز آینده، تغییرات محسوسی رخ نخواهد داد.